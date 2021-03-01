С 1 марта принимаются заявки на получение гранта по программе «Губернаторский стартап»

Открыт приём заявок на конкурс на предоставление губернаторских стартапов – безвозмездных грантов на поддержку предпринимательских инициатив. Соискателями могут выступать начинающие и действующие предприниматели – СМСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области.

Максимальный размер субсидии для одного заявителя составит до 1 млн рублей, также есть возможность получить льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых.

«Сегодня стартует новый приём заявок на губернаторский стартап. Бизнес-идеи в сфере производства и туризма полностью приветствуются. На реализацию проектов-победителей предусмотрено 15 млн рублей», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Новая форма поддержки малого и среднего бизнеса – программа «Губернаторский стартап» – создана в прошлом году по инициативе главы региона Андрея Чибиса. В 2020 году победителями конкурса стали 37 проектов. Их реализация позволила открыть 158 новых рабочих мест в семи муниципалитетах региона.

В этом году заявки на участие в конкурсе принимают с 1 по 26 марта в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе по адресам: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 и г. Апатиты, ул. Ленина, 27. Также документы можно направить по электронной почте grant@mribi.ru.

Ознакомиться с порядком предоставления данного вида поддержки можно на сайте регионального Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства и на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области. Кроме того, подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить по телефонам: 8 (8152) 43-29-49, 8 (81555) 6-12-35 и по электронной почте info@mribi.ru.