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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.22 12:00

С 1 марта стартует приём заявок на конкурс «Губернаторский стартап»

С 1 марта начинается конкурс «Губернаторский стартап» с возможностью получить до 1 млн рублей на реализацию собственного проекта. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Прошу всех инициативных предпринимателей и тех, кто хочет создать свой проект, но не занимался этим ранее, приходить на конкурс, предлагать свою инициативу и, соответственно, получить возможность до 1 млн рублей на реализацию своего стартапа», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что за предыдущие три года всего поддержано 50 проектов. И чтобы воплощённых в жизнь инициатив северян становилось всё больше, в этом году сумма удвоена. Так, на «Губернаторский стартап» выделено 30 млн рублей, а сам конкурс пройдёт дважды – весной и осенью.

«Более того, посмотрим на количество заявок и на качество проектов, как правило, это очень популярный конкурс. Думаю, если средств не хватит, то будем увеличивать объём расходов, чтобы новые предприниматели появлялись в нашей области с новыми проектами, – добавил губернатор. – И с 5 марта стартует конкурс на предоставление до 250 тысяч рублей некоммерческим организациям, которые являются инициаторами проектов по развитию предпринимательства. Это ещё одна такая поддержка для НКО, которая помогает нашим бизнесменам, малым предпринимателям развивать свою деятельность».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробную информацию о графике предоставления основных мер поддержки для МСП представила на оперативном совещании министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441251/#&gid=1&pid=1

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