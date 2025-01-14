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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.25 15:30

С 1 марта в Мурманской области проездные билеты для школьников и студентов будут переведены в формат ЕКЖ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили новый порядок оформления проездных билетов для школьников и студентов. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что с 1 марта они будут переведены в электронный формат на основе Единой карты жителя.

Глава региона подчеркнул, что решение о переходе было принято для комфорта самих детей и их родителей.

«Проездные обучающимся ранее необходимо было регулярно покупать, затем ставить печать на них или предоставлять справку из учебного учреждения. С переходом на новый порядок оформления этих неудобств удастся избежать, но всё должно быть очень корректно организовано», – сказал Андрей Чибис.

Единая карта жителя Мурманской области (ЕКЖ) для обучающихся – персональная пластиковая карта с транспортным приложением, на которое можно записать проездной в удобном формате.

Подробнее о возможных тарифах и порядке оформления рассказала министр цифрового развития Елена Семенова.

Возможные тарифы:

  • льготный электронный кошелёк – оплата разовых поездок со скидкой 50% на городских маршрутах и 60% на пригородных маршрутах на территории всего региона;
  • безлимитный проездной на месяц – неограниченное количество поездок в течение календарного месяца;
  • безлимитный проездной на 10 дней – неограниченное количество поездок в течение 10 дней.

Порядок оформления Единой карты жителя:

  • для детей в возрасте до 14 лет – законный представитель несовершеннолетнего подаёт заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг, после рассмотрения которого выдача карты осуществляется в МФЦ при предъявлении необходимых документов;
  • для подростков от 14 до 18 лет – карта выдается в отделениях банков-партнёров Единой карты жителя (Сбербанк и ВТБ);
  • для обучающихся старше 18 лет – в отделениях Сбербанка, ВТБ и Совкомбанка.

Сейчас «Сбербанк» завершает финальный этап тестирования. Планируется, что право льготного проезда для обучающихся будет реализовано им уже в конце января. О чём в Министерстве цифрового развития сообщат дополнительно. На стадии завершения тестирования находится и «Россельхозбанк».

Чтобы подтвердить статус обучающегося или прекратить его действие, больше не нужно будет обращаться в учебное заведение. На основании данных межведомственного взаимодействия с 1 марта процедура будет происходить в цифровом формате и не потребует участия заявителя.

«Как только, например, статус обучающего прекращает своё действие – студент завершил обучение – оператор проекта увидит данную информацию и внесёт соответствующие изменения», – пояснила министр.

Елена Семенова также рассказала о других преимуществах использования карты жителя взамен бумажного проездного.

«Бумажный проездной действует лишь один календарный месяц и при утере не восстанавливается. А пластиковая карта действует 10 лет, при утере восстанавливается и на новую карту переносятся средства с утерянной. При необходимости на время перевыпуска ЕКЖ пассажир может оформить временный проездной и ездить по нему», – сообщила она.

Помимо возможности использовать карту жителя как проездной, многие школьники и студенты стали участниками программы лояльности от партнёров ЕКЖ и получают бонусы в качестве волонтёров.

Кроме этого, в 2024 году на базе гимназии №1 в Мурманске и «Центра школьного питания» организовано пилотное внедрение сервиса «Электронная столовая» с применением карты жителя, когда родители учеников могут пополнить баланс счета, который использует ребёнок для оплаты обедов, увидеть, что именно он покупал.

«В регионе есть успешный опыт перехода с бумажных проездных на пластиковые карты. Единый социальный проездной билет выпускается в виде карты жителя с 1 декабря 2022 года», – подчеркнула Елена Семенова.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, проект «Единая карта жителя Мурманской области» реализуется с 2021 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить». На сегодняшний день выдано более 78 тысяч карт.

Все возникающие вопросы северяне могут задать по телефону горячей линии 8(800)200-60-05 или в социальной сети «ВКонтакте», написав в личные сообщения группы «Единая карта жителя Мурманской области».

Подробная информация размещена на сайте karta51.ru и на сайте оператора проекта карта51.рф.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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