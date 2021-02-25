С 1 марта в Мурманской области стартует операция «Лесовоз»

Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз» стартует 1 марта на землях государственного лесного фонда на территории Кольского Заполярья. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области.

Главная цель – обеспечить охрану лесов от нарушений законодательства, противодействовать криминализации лесопромышленного комплекса региона.

В проведении операции «Лесовоз» будут задействованы государственные лесные инспекторы министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства; специалисты Регионального центра лесного и экологического контроля, включая сотрудников оперативно-инспекторского отдела; должностные лица территориальных органов УМВД России по Мурманской области, в том числе подразделений ГИБДД; иные контрольно-надзорные органы.

Кроме проведения рейдовых мероприятий на землях лесного фонда, планируется совместная работа по проверке лиц, осуществляющих заготовку и перевозку древесины. В процессе таких проверок будет устанавливаться законность действий, а также наличие необходимых сопроводительных документов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства в случае отсутствия и ненадлежащего заполнения сопроводительных документов на перевозку древесины предусмотрена в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц), в размере от 500 до 700 тысяч рублей (для юридических лиц). Кроме того, судом может быть принято решение о конфискации перевозимой древесины и транспортного средства.