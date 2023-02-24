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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.23 14:00

С 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость

В России впервые вводятся ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки.

С 1 марта, согласно документу, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них — до 25 километров в час, а масса — до 35 килограммов.

На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.

Правила в том числе указывают, что при движении СИМ по тротуарам преимущество остаётся за пешеходами.

Как пишет 1prime.ru, кроме того, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К ним будут относиться те, которые разрешают, ограничивают или запрещают передвижение в каких-либо зонах. Тем не менее, решение об установке таких знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и дорожной инфраструктуры.

К примеру, соответствующие знаки для СИМ появятся в Москве. По словам замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева, для электросамокатчиков на улицах города разместят специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.

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