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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.20 09:45

С 1 марта вырастет заработная плата работников государственной противопожарной службы Мурманской области

С 1 марта вырастет заработная плата работников государственной противопожарной службы Мурманской области. На эти цели из регионального бюджета выделено свыше 109 млн рублей. Сегодня в ходе оперативного совещания об этом решении заявил губернатор Андрей Чибис.

В Заполярье кроме сотрудников МЧС с огнем борются работники Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. Рост зарплаты коснётся именно их – более 1000 человек в пожарных частях по всему Кольскому Заполярью.

«Принято решение, что теперь зарплата пожарных, часть которых до этого получали минимально около 26 тысяч рублей, не будет менее 33 тысяч. Больше денег будут получать именно те сотрудники пожарной охраны, которые непосредственно участвуют в тушении огня. У нас это не только пожарные, но и начальники пожарных частей и их замы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также обозначил конкретные цифры. Так, минимальная зарплата водителя пожарного автомобиля вырастет также до 33 тысяч рублей, командир отделения будет зарабатывать не 34, а 42 тысячи рублей, начальник караула – 47 тысяч рублей. Зарплата инженера пожарной охраны увеличится с 47 тысяч рублей до 56-ти, заместителя начальника пожарной части – до 60 тысяч, начальнику пожарной части по итогам марта будет начислено 66 тысяч рублей.

Как отметили в ведомстве, суммы зарплаты пожарных очень сильно варьируются в зависимости от группы пожарной части, класса самого пожарного, выслуги лет. Но минимальный порог начислений станет выше почти на четверть для основного состава и на 10% – для руководящего.

Глава региона обратил внимание ответственных ведомств на необходимость чётко контролировать сроки исполнения поручения, чтобы с 1 марта 2020 года все указанные работники пожарной охраны Мурманской области получили повышенную заработную плату.

Также сегодня были подведены итоги проверки по несвоевременному исполнению поручений губернатора. Она была проведена министерством здравоохранения Мурманской области в отношении заместителя министра и главных врачей медицинских учреждений, допустивших невыплаты врачам положенных надбавок к заработной плате, установленных в конце прошлого года. Объявленные Минздравом замечания руководителям Мончегорской, Ловозерской и Кандалакшской ЦРБ, будут изменены на выговоры.

К аналогичной дисциплинарной ответственности привлечены руководители образовательных ведомств и муниципальных администраций Апатитов, Заозёрска, Печенгского района и Островного. Причина – слабый контроль за оформлением документов, который привёл к невыполнению в январе принятого решения о выплатах надбавок классным руководителям, молодым специалистам и почётным учителям Российской Федерации, работающим в муниципалитетах, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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