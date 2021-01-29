С 1 мая 2021 года Мурманская область полностью переходит на пластиковые транспортные карты

С 1 мая текущего года Мурманская область полностью переходит на пластиковые транспортные карты. В связи с этим Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона рекомендует гражданам заблаговременно подать заявление в МФЦ на выпуск пластиковой транспортной карты.

С учётом с эпидемиологической обстановки, чтобы избежать очередей в кассах, северяне могут продлевать пластиковые транспортные карты с 19 числа каждого месяца онлайн через «Личный кабинет» «Сбербанка» или «Почта Банка». Кроме того, сделать это можно в любом банкомате «Сбербанка» и в отделениях «Почты России».

С инструкциями по пополнению карты можно ознакомиться на сайте карта51.рф Дополнительно на сайте указаны пункты продажи проездных в населенных пунктах., сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.