Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.05.26 11:00

С 1 мая стартовал приём заявок на первый конкурс перспективных инвестиционных проектов

С 1 по 15 мая в рамках Дней предпринимательства Мурманской области начинается приём заявок на Питчинг инвестиционных стартапов. Конкурс направлен на выявление перспективных бизнес-идей и помощь их авторам в проработке проекта до нового уровня. 

Питчинг инвестиционных стартапов – это уникальная площадка для прямого диалога между авторами инвестпроектов, инвесторами и региональными институтами развития.

Заявить об идее своего инвестиционного проекта могут физические лица, начинающие и действующие предприниматели Мурманской области. После предварительного отбора они будут приглашены на открытое мероприятие (питчинг), во время которого смогут представить свой проект экспертной комиссии.

Жюри из числа представителей правительства Мурманской области и бизнес-сообщества региона дадут свою оценку представленным проектам. А лучшие бизнес-инициативы будут доработаны совместно с Корпорацией развития Мурманской области для дальнейшего представления потенциальным инвесторам на презентации в Москве в конце года.

Подробная информация и приём заявок осуществляется через Инвестиционный портал Мурманской области с 1 по 15 мая текущего года.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566893/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:55«Авторадио. Классика. Дуэты» Концерт в Кремле '2025 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять