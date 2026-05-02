С 1 мая стартовал приём заявок на первый конкурс перспективных инвестиционных проектов

С 1 по 15 мая в рамках Дней предпринимательства Мурманской области начинается приём заявок на Питчинг инвестиционных стартапов. Конкурс направлен на выявление перспективных бизнес-идей и помощь их авторам в проработке проекта до нового уровня.

Питчинг инвестиционных стартапов – это уникальная площадка для прямого диалога между авторами инвестпроектов, инвесторами и региональными институтами развития.

Заявить об идее своего инвестиционного проекта могут физические лица, начинающие и действующие предприниматели Мурманской области. После предварительного отбора они будут приглашены на открытое мероприятие (питчинг), во время которого смогут представить свой проект экспертной комиссии.

Жюри из числа представителей правительства Мурманской области и бизнес-сообщества региона дадут свою оценку представленным проектам. А лучшие бизнес-инициативы будут доработаны совместно с Корпорацией развития Мурманской области для дальнейшего представления потенциальным инвесторам на презентации в Москве в конце года.

Подробная информация и приём заявок осуществляется через Инвестиционный портал Мурманской области с 1 по 15 мая текущего года.

