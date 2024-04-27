С 1 мая в Мурманской области будут установлены дифференцированные тарифы на электроэнергию

В соответствии с утверждённым порядком правительства РФ в Мурманской области с 1 мая вводятся дифференцированные тарифы на электроэнергию, которые регулируют стоимость кВт*ч в зависимости от объёмов потребления.

Практика применения дифференцированных тарифов постепенно вводится в разных регионах с конца 2021 года, а в декабре 2023 года правительство РФ утвердило новый порядок, согласно которому все субъекты РФ, которые ранее не перешли на дифференцированные тарифы, обязаны сделать это в течение 2024 года.

«Логика изменений проста – если ты занимаешься бизнесом, то должен и платить как бизнес. Таким образом, на федеральном уровне происходит борьба с «серым» майнингом. При этом введение дифференциации тарифов не затронет права и законные интересы жителей Мурманской области и не повлияет на среднемесячную стоимость электрической энергии», – подчеркнула председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

На данный момент по информации гарантирующих поставщиков среднемесячное потребление на одно домохозяйство в Мурманской области за 2023 год составляет 207 кВт*ч, в то время как повышение тарифа предполагается по диапазонам, второй из которых начинается только с 10 981 кВт*ч, а третий предполагает потребление электроэнергии свыше 48180 кВт*ч.

«Разница между тарифами в первых двух диапазонах составляет всего одну копейку, а пороговый показатель второго диапазона равен максимальному фактическому потреблению домохозяйством в регионе за 2023 год. В указанный диапазон попадают исключительные потребители. Такими могут быть частные домовладения с очень большим количеством энергопотребляющих устройств», – пояснила Елена Стукова.

Как отмечает региональный комитет по тарифному регулированию, несмотря на то что соответствующий нормативно-правовой акт будет принят 1 мая, новые тарифы будут применяться в Мурманской области только с 1 июля.

Фото: https://gov-murman.ru