С 1 мая в регионе ветераны Великой Отечественной войны будут получать 100-процентную компенсацию расходов по квартплате

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Министерством труда и социального развития Мурманской области был проработан вопрос о 100-процентной компенсации расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям федеральных льготников.

К числу граждан, которым устанавливается данное право, относятся участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны.

В результате принято постановление правительства Мурманской области от 06.05.2022 № 348-ПП, обеспечивающее 100-процентную компенсацию расходов по оплате ЖКУ.

Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны гарантирована компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая предоставляется за счет средств федерального бюджета.

На территории региона данная компенсация предоставляется в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) в размере 50 процентов от начисленной квартплаты с учетом нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормами принятого постановления в регионе с 1 мая 2022 года установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты до размера фактически начисленной платы за ЖКУ.

Таким образом, указанной категории лиц будут предоставляться две выплаты, направленные на компенсацию их расходов по квартплате – ЕЖКВ и ежемесячная доплата, сумма которых полностью компенсирует данные расходы.

Право на указанную ежемесячную доплату будут иметь порядка 690 человек. Расходы областного бюджета в 2022 году составят порядка 24,9 млн рублей, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.