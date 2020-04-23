С 1 мая вводится муниципальная льгота на проезд в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 8 лет, не обучающихся в учебных учреждениях

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 07.04.2020 № 944 на территории муниципального образования город Мурманск с 1 мая 2020 года будет предоставляться муниципальная льгота для детей в возрасте от 7 до 8 лет, не обучающихся в учебных учреждениях, в виде уменьшения стоимости проезда до 16 рублей 50 коп.

Льгота будет предоставляться при проезде на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск на основании электронной карты дошкольника. Карта пополняется родителями (законными представителями) дошкольника и, при осуществлении поездок с данной карты будет списываться плата за проезд в размере 16,5 рубля.

Оформление и выдача электронной карты дошкольника будет осуществляется с 27 апреля в кассе депо № 2 АО «Электротранспорт» (ул. Свердлова, 49).

Для приобретения электронной карты дошкольника в пункты продажи билетов законным представителем дошкольника необходимо будет предоставить заявление о выдаче электронной карты дошкольника с приложением следующих документов:

– копия свидетельства о рождении дошкольника;

– копия документа, удостоверяющего личность законного представителя

дошкольника;

– согласие на обработку персональных данных.

Начало предоставления льготы установлено на 1 мая 2020 года.

Телефон для справок 65-31-44.