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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.20 16:10

С 1 мая вводится муниципальная льгота на проезд в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 8 лет, не обучающихся в учебных учреждениях

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 07.04.2020 № 944 на территории муниципального образования город Мурманск с 1 мая 2020 года будет предоставляться муниципальная льгота для детей в возрасте от 7 до 8 лет, не обучающихся в учебных учреждениях, в виде уменьшения стоимости проезда до 16 рублей 50 коп.

Льгота будет предоставляться при проезде на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск на основании электронной карты дошкольника. Карта пополняется родителями (законными представителями) дошкольника и, при осуществлении поездок с данной карты будет списываться плата за проезд в размере 16,5 рубля.

Оформление и выдача электронной карты дошкольника будет осуществляется с 27 апреля в кассе депо № 2 АО «Электротранспорт» (ул. Свердлова, 49).

Для приобретения электронной карты дошкольника в пункты продажи билетов законным представителем дошкольника необходимо будет предоставить заявление о выдаче электронной карты дошкольника с приложением следующих документов:

– копия свидетельства о рождении дошкольника;

– копия документа, удостоверяющего личность законного представителя

дошкольника;

– согласие на обработку персональных данных.

Начало предоставления льготы установлено на 1 мая 2020 года.

Телефон для справок 65-31-44.

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Мария
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Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
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