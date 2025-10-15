С 1 ноября можно будет оформить не более 20 сим-карт на человека – МВД РФ

С 1 ноября 2025 года вступит в силу закон, согласно которому на одного человека можно будет оформить не более 20 сим-карт.

Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не смогут продолжать обслуживание ваших сим-карт.

Узнать количество зарегистрированных сим-карт проще всего через портал «Госуслуги»: нужно авторизоваться в своем профиле и перейдите в раздел «SIM-карты». Если в списке есть незнакомые номера, можно от них отказаться на портале или в салоне связи. Если основной номер не отображается, возможно, его зарегистрировали на старый паспорт. В этом случае следует обратитесь к оператору для обновления данных.

Для проверки оформленных сим-карт также можно позвонить в службу поддержки оператора или обратиться в офис с паспортом.

По данным на начало августа 2025 года, в России зафиксировано 302 млн активных сим-карт — это на 15 млн меньше, чем в декабре 2024 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты изучают вопрос снижения предельного числа сим-карт, оформляемых на одного человека.