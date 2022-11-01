С 1 ноября в Мурманской области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операцииАктуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 09:30

С 1 ноября в Мурманской области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции

В регионе для этого будет открыто 12 отделений. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. 

На базе социальных служб создаётся единая постоянная региональная инфраструктура, где будут приниматься оперативные межведомственные решения большого спектра вопросов: бытовых, финансовых, медицинских, образовательных, социальных и других. 

По словам губернатора, задача сотрудников центра – решать все проблемы, возникающие у семей в разных жизненных ситуациях. Поступающие от семей вопросы будут отрабатываться в индивидуальном порядке с координаторами от муниципалитетов и органов власти.

«Пока мужчина, кормилец, – отец, муж, сын, защищают Родину, очень важно повышенное внимание к семьям. Все вопросы должны браться в работу и решаться как на местном, так и на региональном уровне», – отметил Андрей Чибис. 

Губернатор особо обратил внимание: крайне важно, чтобы не близкие «бегали» за сотрудниками центра и просили каждый раз помощь, а именно сотрудниками должна быть налажена постоянная связь с родными мобилизованных и участников СВО. 

«Необходимо всесторонне поддерживать людей и самостоятельно предлагать им помощь, а также меры поддержки, – обеспечивать проактивную поддержку семей. Для этого должны существовать так называемые «социальные паспорта», отражающие информацию о близких наших бойцов, – конечно, со всеми инструментами защиты информации», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор сказал, что система должна быть «живой» и донастраиваться, исходя из возникающих потребностей людей. Подробнее о работе центра проинформировала заместитель губернатора Елена Дягилева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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