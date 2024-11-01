С 1 ноября в Мурманской области стартовала заявочная кампания на получение кинорибейтов

Кинематографисты, проводившие съемки фильмов в Кольском Заполярье, могут вновь претендовать на субсидии областного правительства. С 1 ноября в Мурманской области стартовал приём заявок на получение кинорибейтов – субсидий, покрывающих часть расходов на организацию съёмочного процесса в регионе.

Заявочная кампания продлится до 30 ноября. Объём субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории Мурманской области в этом году был увеличен и составляет 20 млн рублей.

Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30% от общей суммы планируемых затрат на съёмки в регионе.

Подробную информацию о сроках и способах подачи заявок можно найти на сайте регионального минкульта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, благодаря данной мере поддержки с 2020 года было создано порядка 20 национальных фильмов. Напомним, что развитие кинопроизводства в Мурманской области – одно из ключевых мероприятий в сфере культуры, включённых в стратегический план «На Севере – жить». Помимо кинорибейтов для профессиональных съёмочных команд, план предусматривает гранты для молодых режиссёров и творцов, а также инициативы, связанные с экологичным подходом к работе киностудий в Кольском Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/