С 1 октября 2023 года военные пенсии планируют проиндексировать на 10,5 процента

Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 27 октября.

Как пишет pnp.ru, по словам первого замглавы Минфина Леонида Горнина, предлагается установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 января 2023 года в размере 85,47 от размера денежного довольствия. Законопроект не нарушает взятые государством в 2012 году обязательства по увеличению военных пенсий, темпы роста в полном объеме выполняются, отметил Горнин.

«С 1 октября 2023 года индексация военных пенсий составит 10,5 процента, что выше соответствующей индексации гражданских лиц», — сообщил он.

В итоге с этой даты средний размер пенсии по линии Минобороны составит 41,9 тысячи рублей. Данный законопроект охватывает 2 миллиона 778 тысяч военных пенсионеров. Предусматривается, что на индексацию потратят более одного триллиона рублей из федерального бюджета, резюмировал первый замглавы Минфина.