Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 14:30
С 1 октября Россия закроет генконсульство Финляндии в Петербурге
Принято решение об отзыве с 1 октября согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
В министерство 6 июля был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Ему выразили протест в связи с антироссийской политикой, направленной, в частности, на слом российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей и прямых контактов между гражданами.
Кроме того, обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности России, а поощрение Киева на боевые действия и передача Украине западного оружия означает враждебные действия против РФ, что не может остаться без ответа.
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