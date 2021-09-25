С 1 октября старые расчётные счета Фонда капремонта Мурманской области будут закрыты.

Жителей региона просят быть внимательными при оплате взносов. В случае, если используется автоплатёж, необходимо внести соответствующие изменения в реквизиты самостоятельно или через банк.

Счёт также можно оплатить с помощью сканирования новой квитанции за сентябрь. При ошибочной оплате взносов на старые реквизиты платёж не пройдёт, а денежные средства будут возвращены на счёт плательщика.

«Летом с АО «Россельхозбанк» был заключён новый договор, который позволил создать для собственников помещений более комфортные условия при оплате взносов на капремонт. С 1 октября 2021 года старые расчетные счета будут закрыты», – сообщил и.о. генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Олег Бубнов.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, оплатить взнос на капремонт без комиссии можно во всех отделениях «Почты России» и кассах ООО «ЕРЦ» на котловые расчетные счета, а также в АО «Россельхозбанк», ПАО «Почта Банк» для держателей карт этого банка и мобильном приложении «Квартплата+».

Новые расчётные счета можно посмотреть на сайте фонда по ссылке.