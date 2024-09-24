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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 17:30

С 1 октября вступают в силу изменения в Правила пограничного режима

Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району информирует, что с 1 октября вступают в силу изменения в Правила пограничного режима. Основные изменения коснулись порядка учёта и содержания маломерных самоходных и несамоходных судов, средств передвижения по льду, а также обязанностей лиц, ими управляющих.

Конкретизирован перечень подлежащих учёту в пограничных органах маломерных судов, подводных средств движения, подводных обитаемых и необитаемых аппаратов, водолазных дыхательных аппаратов и средств передвижения по льду.

В соответствии с вводимыми изменениями не подлежат учёту российские маломерные суда, самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда (средства) и средства передвижения по льду, используемые в море и являющиеся принадлежностями иных судов.

Постановка на учёт судна (средства), подлежащего учёту, осуществляется в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения Пограничным управлением или его подразделениями уведомления о постановке на учёт.

Уведомление о выходе и возвращении маломерного судна может быть направлено посредством факсимильной, электронной почты, телефонной связи или радиосвязи, либо вручено при личном обращении в Пограничное управление или его подразделения. Также расширен перечень сведений, сообщаемых в пограничный орган в уведомлении о выходе.

В случае изменения времени выхода маломерного судна его собственник, либо лицо, которое будет управлять (планировало управлять) уведомляет Пограничное управление или его подразделения по месту использования маломерного судна не позднее чем за два часа до выхода.

По требованию должностных лиц Пограничного управления допускается предъявление документов, удостоверяющих личность, содержащих установочные данные в электронном виде (полученные с использованием средств сканирования или фотографирования).

Обязанности лиц, управляющих маломерными плавательными средствами, дополнены следующими пунктами:

нести непрерывную радиовахту (при наличии средств радиосвязи) на согласованной с пограничными органами частоте радиообмена, определяемой при подаче уведомления о выходе, и отвечать на запросы пограничных органов;

останавливать маломерное плавательное средство и предоставлять его для осмотра по требованию должностных лиц пограничных органов, в том числе при получении предупредительных команд (сигналов) об остановке судна, опубликованных в «Извещениях мореплавателям».

не заходить в запретные для плавания или временно опасные для плавания районы.

Лицам, находящимся на маломерных судах (средствах) запрещается запускать беспилотные воздушные суда и безэкипажные суда в направлении государственной границы или линии разграничения морских пространств с сопредельным государством.

По вопросам оформления пропусков в пограничную зону, разрешений на осуществление хозяйственной и иной деятельности, учета маломерных судов и подачи уведомлений о выходе в море необходимо обращаться в подразделения Пограничного управления по телефонам:

г. Мурманск: 8-(8152)-48-76-62, 8-(8152)-48-91-09, 8-(8152)-42-44-12, электронная почта: pu.murmanobl@fsb.ru.

п. Териберка: 8-(81553)-2-61-01.

г. Полярный: 8-(81551)-7-61-32.

п. Лиинахамари: 8-(8152)-48-76-78.

С полным перечнем внесенных изменений можно ознакомиться на порталах правовой информации: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409053068/

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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