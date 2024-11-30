Чудеса со всего Мира: общественный электрический транспорт появился Антарктике, самурайские курсы в Токио и прелесть-детёныш карликового бегемота в ТаиландеСтартовала шестнадцатая благотворительная акция «Новогоднее чудо» для подопечных социальных учреждений Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.11.24 16:00

С 1 по 10 декабря на территории Мурманской области пройдёт ежегодная широкомасштабная антинаркотическая акция «Декада «SOS»

Основные её цели - это привлечение внимания общества к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомлённости молодежи о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, формирование активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных веществ, организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и молодёжью.

В рамках декады в регионе проведут тематические уроки, профилактические лекции, беседы, встречи со специалистами, фестивали и многое другое. В мероприятиях декады активное участие принимают все муниципальные образования Мурманской области.

Аппаратом антинаркотической комиссии Мурманской области подготовлен сводный план проведения акции, в который вошли мероприятия, предложенные исполнительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и муниципальными антинаркотическими комиссиями Мурманской области.

План размещен на официальном портале Министерства региональной безопасности Мурманской области во вкладке «Направления деятельности» – «Антинаркотическая комиссия – «Деятельность АНК» (https://safety.gov-murman.ru/bitrix/components/b1team).

 

Фото: https://safety.gov-murman.ru/news/535835/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:15«Жуковский». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вырвались свежая белокочанная капуста, сливочное масло и пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Курс доллара теряет почти на 1,84 рубля, евро снижается почти на 1,83 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Очередной руководитель управляющей организации привлечён к ответственности за непредставление ответа в ГИС ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика