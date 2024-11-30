С 1 по 10 декабря на территории Мурманской области пройдёт ежегодная широкомасштабная антинаркотическая акция «Декада «SOS»

Основные её цели - это привлечение внимания общества к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомлённости молодежи о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, формирование активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных веществ, организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и молодёжью.

В рамках декады в регионе проведут тематические уроки, профилактические лекции, беседы, встречи со специалистами, фестивали и многое другое. В мероприятиях декады активное участие принимают все муниципальные образования Мурманской области.

Аппаратом антинаркотической комиссии Мурманской области подготовлен сводный план проведения акции, в который вошли мероприятия, предложенные исполнительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и муниципальными антинаркотическими комиссиями Мурманской области.

План размещен на официальном портале Министерства региональной безопасности Мурманской области во вкладке «Направления деятельности» – «Антинаркотическая комиссия – «Деятельность АНК» (https://safety.gov-murman.ru/bitrix/components/b1team).

Фото: https://safety.gov-murman.ru/news/535835/#&gid=1&pid=1