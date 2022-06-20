С 1 по 10 июля 2022 года на территории Мурманской области пройдёт очередной этап Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан

Наблюдение стартовало в России в первой декаде апреля, в целом по стране в нём задействованы 115,2 тысячи хозяйств. В Мурманской области обследованием охвачены 778 хозяйств, расположенных в сельской местности на 8 участках наблюдения.

Данное наблюдение – единственный источник официальной статистической информации о состоянии сельскохозпроизводства в хозяйствах населения. В результате его проведения будут получены сведения о производстве сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении), расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наёмным работникам.

Как сообщает врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области Т.Е. Лапин, опрос глав личных подсобных хозяйств проведут специально привлечённые работники – интервьюеры, имеющие при себе планшетные компьютеры. При посещении личного подсобного хозяйства интервьюер обязан предъявить удостоверение Росстата, действительное при наличии паспорта.

Респондентам будут заданы вопросы о производстве и реализации основных видов продукции сельского хозяйства, об имеющихся земельных участках и посевах сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных насаждениях, наличии сельскохозяйственных животных, запасах продукции и другие.

Полученная в ходе обследования информация будет занесена в электронный бланк формы федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан». Результаты опроса не подлежат разглашению и будут использованы только в обобщённом виде для формирования официальной статистической информации.

Оставшиеся три этапа выборочного наблюдения будут проведены с 1 по 10 число месяца в октябре, ноябре и декабре текущего года.

Более подробные сведения о проведении наблюдения на территории Мурманской области можно получить в Мурманскстате по телефонам: (8152) 688-541, 688-566.