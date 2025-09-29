С 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»

При поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области, компании «ФосАгро» и Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах, Кировске и Мурманске пройдёт второй фестиваль современного художественного и документального кино «Талант».

Фестиваль посвящён жанру фильма-портрета, где в центре сюжета находится личность и ее развитие. В программу войдут полнометражные игровые и документальные картины, которые оценит профессиональное жюри. После каждого показа зрители смогут принять участие в обсуждении фильмов вместе с авторами.

Торжественная церемония открытия состоится 1 октября в 19.00 в Кировском городском Дворце культуры (ул. Мира, 7). В ней примут участие известные артисты театра и кино: Лиза Арзамасова, Игорь Скляр, Александр Песков, Алла Юганова, Екатерина Семёнова и другие.

Церемония закрытия запланирована на 5 октября в 19.00 в Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова (ул. Ленина, 24). На сцене выступят народный артист России Аристарх Ливанов, заслуженная артистка России Ольга Кабо и другие гости. Фестиваль завершит президент фестиваля Андрей Малахов — инициатор и вдохновитель проекта.

Ежедневно с 1 по 5 октября с 12.00 в залах Дворцов культуры Апатитов и Кировска будут проходить кинопоказы конкурсных работ. В рамках фестиваля также запланированы творческие вечера, мастер-классы, концерты и благотворительные мероприятия.

6 октября в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре пройдёт гала-концерт «Эхо фестиваля «ТАЛАНТ» с участием звёзд фестиваля. Подробная программа доступна на официальном сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554086/#&gid=1&pid=2