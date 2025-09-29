С 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 18:00

С 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»

При поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области, компании «ФосАгро» и Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах, Кировске и Мурманске пройдёт второй фестиваль современного художественного и документального кино «Талант».

Фестиваль посвящён жанру фильма-портрета, где в центре сюжета находится личность и ее развитие. В программу войдут полнометражные игровые и документальные картины, которые оценит профессиональное жюри. После каждого показа зрители смогут принять участие в обсуждении фильмов вместе с авторами.

Торжественная церемония открытия состоится 1 октября в 19.00 в Кировском городском Дворце культуры (ул. Мира, 7). В ней примут участие известные артисты театра и кино: Лиза Арзамасова, Игорь Скляр, Александр Песков, Алла Юганова, Екатерина Семёнова и другие.

Церемония закрытия запланирована на 5 октября в 19.00 в Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова (ул. Ленина, 24). На сцене выступят народный артист России Аристарх Ливанов, заслуженная артистка России Ольга Кабо и другие гости. Фестиваль завершит президент фестиваля Андрей Малахов — инициатор и вдохновитель проекта.

Ежедневно с 1 по 5 октября с 12.00 в залах Дворцов культуры Апатитов и Кировска будут проходить кинопоказы конкурсных работ. В рамках фестиваля также запланированы творческие вечера, мастер-классы, концерты и благотворительные мероприятия.

6 октября в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре пройдёт гала-концерт «Эхо фестиваля «ТАЛАНТ» с участием звёзд фестиваля. Подробная программа доступна на официальном сайте.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554086/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)Коллекторские организации должны работать в рамках закона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Актер». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)IT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 74 копейки, евро потерял 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому в Мурманске, их управляющая компания не выполняет своих обязательств-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»