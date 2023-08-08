С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» возьмёт начало Всемирный фестиваль молодёжи

В период с 10 по 17 марта 2024 года начнётся региональная программа, в рамках которой участники посетят 26 городов России.

В Мурманскую область приедут 40 иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, во время пребывания в Заполярье гости познакомятся с природой и культурой Кольского полуострова, попробуют местную кухню и посетят достопримечательности. И, конечно, пообщаются с северянами.

Фото: https://gov-murman.ru