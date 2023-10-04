С 1 сентября 2024 года срок бесплатного доступа к социально значимым ресурсам будет увеличен с суток до семи

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам независимо от баланса на счёте абонента в рамках программы «Доступный интернет» будет увеличена с 24 часов до 7 суток без необходимости повторного подключения.

Уточняется, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года, согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Напомним, программа «Доступный интернет» реализуется в России по поручению президента. Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе «О связи».

Сведения об информационных ресурсах, включённых в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте».