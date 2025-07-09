С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений

7 июля Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока смогут вести промысел в целях обеспечения традиционного образа жизни по беззаявительному принципу. Не нужно будет ежегодно направлять заявления, соответственно, устраняется риск отказов по формальному признаку (несвоевременность направления или неправильное оформление заявки).

Право на рыбный промысел в целях обеспечения традиционного образа жизни, гарантированное российским законодательством, теперь будет предоставляться на основе списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, который ведётся Федеральным агентством по делам национальностей.

Годовая норма вылова с указанием видов водных биоресурсов и объёма добычи будет ежегодно устанавливаться субъектами России совместно с Росрыболовством. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Внесенные в федеральный закон «О рыболовстве» изменения также затрагивают программу инвестиционных квот. Предприятия, заключившие договоры о закреплении и предоставлении долей квот добычи крабов в инвестиционных целях по результатам проведенных в 2025 году аукционов, смогут получить право на вылов уже в этом году. Данная статья вступила в силу с момента официального опубликования документа.