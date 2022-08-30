С 1 сентября Минпросвещения России запускает масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Минпросвещения России с 1 сентября запускает в российских школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Об этом на оперативном совещании 29 августа сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Как пояснил заместитель губернатора, во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном», посвящённого самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и другие.

Данные классные часы будут проходить для обучающихся общеобразовательных и профессиональных организаций по понедельникам, до начала основных занятий. Первое занятие «Разговоров о важном» пройдёт 5 сентября.

Мурманская область вошла в число 45 регионов, в которых в 2022/2023 учебном году будут вводиться должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С 1 сентября советники директора по воспитанию начнут работу в 150 общеобразовательных организациях региона.

Также с 1 сентября во всех школах Мурманской области будет осуществляться церемония поднятия Государственного флага РФ и исполнение гимна РФ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минпросвещения России. Подъём флага и исполнение гимна Российской Федерации осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием (уроком) в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в соответствии с Концепцией патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Мурманской области, подготовлены информационные стенды с государственной символикой и символикой региона для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в единой художественной и содержательной форме. Стенды переданы в образовательные организации региона за счет средств областного бюджета.