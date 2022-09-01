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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 11:00

С 1 сентября на площадках 9 образовательных учреждений г. Мончегорска и 6 школ Печенгского района стартует работа дистанционной платформы

1 сентября, в День знаний, в школах Мурманской области состоится официальный старт и презентация проекта по предоставлению быстрого доступа к системам дистанционного образования в школах г. Мончегорска и Печенского района.

В июле 2022 года компания «Норникель» подписала соглашения о сотрудничестве с администрациями г. Мончегорска и Печенгского муниципального округа. Предметом соглашений стало партнёрство в рамках цифровизации образования и реализация проекта дистанционного образования в школах Мурманской области.

Реагируя на глобальные тренды и вызовы, а также актуальные запросы образовательных учреждений, компания «Норникель» при методической поддержке ООО «Мобильное электронное образование» и партнёрской поддержке ООО «Единство» разработали проект по внедрению цифрового образовательного продукта в школах Мурманской области.

«Инвестиции в образование – это вклад компании в устойчивое будущее людей и развитие территорий в целом. Сфера образования переживает сложные, турбулентные времена – стремительно меняются инструменты и методики, появляются новые цифровые платформы и программы. Педагогам, школьникам и родителям важно быть в одном информационном поле и уметь пользоваться современными онлайн-инструментами. Сегодняшние школьники – это завтрашние сотрудники компаний, работники самых разных организаций и производств. Важно чтобы уже сейчас, с юных лет, молодые люди обладали современными цифровыми компетенциями и навыками, чувствовали себя уверенно перед любыми вызовами», - поделилась директор Департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова. 

С 1 сентября на площадках 9 образовательных учреждений г. Мончегорска и 6 школ Печенгского района стартует работа дистанционной платформы: на сумму 35 млн рублей закуплено необходимое оборудование и лицензии для использования электронной платформы, оборудованы компьютерные классы.

Педагоги и школьники пройдут обучение и получат консультации: как успешно и эффективно использовать возможности цифрового продукта, загружать онлайн-контент, работа с разнообразными опциями на платформе дистанционного обучения и пр.

«Использование современных цифровых технологий – это не только дополнительные возможности в образовании, но и следование актуальным трендам, ответ на сложные вызовы. Сейчас особенно важно, чтобы молодые люди независимо от того, где они живут, могли получить любую образовательную услугу в соответствии с запросами и интересами - попробовать себя в разных курсах, хорошо сдать аттестацию, освоить проектную деятельность, общаться с друзьями из других регионов страны. Цифровые технологии в образовательной среде – это подготовка юного человека к успешной жизни в сетевом интернет-пространстве. Формирование культуры и ответственного поведения в интернете – это общая ответственность школьника, семьи и педагога», - прокомментировал Генеральный директор ООО «Мобильное электронное образование», доктор педагогических наук Александр Михайлович Кондаков.

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