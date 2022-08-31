Мурманская область. Арктика (16+)31.08.22 16:45
С 1 сентября на пригородные маршруты Мурманска выйдут дополнительные автобусы
На зимнее расписание работы перейдут автобусы №105 «Североморск – Мурманск», №106 «Автовокзал – Аэропорт», № 107 «Мурманск - п. Сафоново-1».
Как сообщает ИА «СеверПост», в будние дни будут добавлены автобусы на маршруты №108 «Автовокзал - п. Кильдинстрой», №134 «ул. Крупской - пос. Шонгуй» и №140 «Автовокзал - ул. Молодёжная».
Напомним, общественный транспорт Мурманска также переходит на осеннее расписание.
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