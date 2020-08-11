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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.20 09:30

С 1 сентября по 1 ноября в Мурманской области планируют провести прививочную кампанию против гриппа и ОРВИ

Вопросы подготовки системы здравоохранения к проведению масштабной прививочной кампании против гриппа и ОРВИ вчера обсудили в правительстве Мурманской области. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Филиппова состоялась видеоконференция с руководителями предприятий рыбопромышленного комплекса. Ключевая тема рабочего совещания – вакцинация трудовых коллективов в предстоящий осенне-зимний период.

В сентябре-октябре, когда в регионе традиционно отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, необходимо усилить работу по своевременной профилактике острых респираторных вирусных инфекций и проведению вакцинации. Выполнение этих мер позволит обеспечить безопасность сотрудников областных организаций и, как следствие, бесперебойную работу предприятий. В настоящее время Министерство здравоохранения Мурманской области ведёт активную подготовку к прививочной кампании. На базе лечебных организаций уже сформированы медицинские бригады, которые готовы осуществлять вакцинацию на выезде.

По итогам рабочего совещания принято решение сформировать графики проведения вакцинации среди сотрудников предприятий рыбопромышленного комплекса региона.

«В августе мы ожидаем поступление вакцины. Период прививочной кампании в области продлится с 1 сентября по 1 ноября, времени не так много. Сейчас необходимо оперативно решить вопрос с составлением графиков вакцинации трудовых коллективов рыбопромышленных предприятий, чтобы равномерно распределить нагрузку на областной Минздрав», – прокомментировал заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

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