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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.22 13:00

С 1 сентября сеть классов профильного обучения в Мурманской области пополнится тремя инженерными классами по профилю «Судостроение»

С 1 сентября сеть классов профильного обучения в регионе пополнится тремя инженерными классами по профилю «Судостроение». Первыми такие классы откроют в школе №10 в г. Апатиты, школе №266 в г. Снежногорске и гимназии №7 в г. Мурманске. Об этом на оперативном совещании 29 августа доложил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Образовательная программа для инженерных классов судостроительного профиля предусматривает углубленное изучение учебных предметов «физика», «математика», «информатика», обучение по дополнительным общеобразовательным программам и программам курсов внеурочной деятельности, определенных содержанием учебных программ инженерных классов, а также организацию внеучебной деятельности с участием в рамках сетевого взаимодействия базового регионального вуза, академических и индустриальных партнеров.

Мурманский государственный технический университет - базовый региональный вуз, предоставит лабораторную базу, педагогические кадры, организует профориентационные мероприятия.

Школы заключили договоры о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования и индустриальными партнерами: филиал «Судоремонтный завод «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка», филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», ООО «Мурманский судоремонтный завод».

Согласно договорам на базе организаций дополнительного образования обеспечивается реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Центр образования «Лапландия»), также организации дополнительного образования предоставят материально-техническую базу для проведения занятий и организации мероприятий для учащихся и педагогов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, индустриальные партнёры предоставят оборудование, организуют и проведут профориентационные мероприятия (учебные экскурсии, встречи с ведущими специалистами завода).

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