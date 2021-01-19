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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.21 15:30

С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг

С 1 сентября 2021 года жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через единый портал госуслуг или сайт суда.

Для обжалования можно будет выбрать один из следующих способов:

направить через портал госуслуг документ, удостоверенный электронной подписью;

заполнить форму на сайте суда при наличии технической возможности.

Копию решения по жалобе смогут направлять заявителям через единый портал госуслуг в течение 3-х дней со дня его вынесения.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, изменения вносятся в соответствии с федеральным законом от 29.12.2020 № 471-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

 

Комментарии

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