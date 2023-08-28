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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 11:00

С 1 сентября у аптек не останется возможности продавать без рецептов лекарства, подлежащие предметно-количественному учёту

С первого дня осени в России вступят в силу изменения в постановление кабмина о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Новые правила корректируют порядок продажи некоторых рецептурных лекарств. При отпуске таких медикаментов аптека будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта — дату, номер и серию.

Как пишет pnp.ru, в некоторых СМИ уже появилась информация, что новшество коснётся всех препаратов, отпускаемых по назначению врача. Однако, как пояснили в пресс-службе Росздравнадзора, это не так. Речь идёт только о лекарствах, подлежащих предметно-количественному учёту, льготных препаратах, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, и случаев дистанционной продажи рецептурных лекарств.

«В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет», — привело информацию пресс-службы ТАСС.

В настоящее время в России предметно-количественному учёту подлежат фармсубстанции и препараты, содержащие в числе прочего наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Сейчас в России только 30 процентов зарегистрированных препаратов можно продавать без рецепта, остальные 70 — с официальным подтверждением назначения врача. Однако нередко фармацевты этим правилом пренебрегают. За последние пять лет случаев, когда в аптеке не требуют рецепт, стало больше на 22 процента, рассказала «Парламентской газете» сенатор Ирина Рукавишникова.

Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый уверен, что контролировать надо и продажу антибиотиков. «Именно антибиотики очень часто продают бесконтрольно, без рецепта врача. У нас развито самолечение, люди сами себе назначают такие препараты. И это очень серьёзная проблема», — сказал он «Парламентской газете».

Со временем при бесконтрольном приеме антибиотиков их эффективность снижается, уточнил Владимир Круглый. Организм человека адаптируется к препаратам, в применении которых, возможно, не было необходимости, а затем, когда действительно нужно, лекарства уже не действуют.

С осени аптекам, у которых есть соответствующая лицензия, разрешат не только продавать, но и изготавливать лекарства. С ё сентября россияне смогут купить по рецепту врача медикаменты, изготовленные под их индивидуальные потребности. Это не только лосьоны, кремы, свечи и эмульсии, но и лекарства офф-лейбл — препараты с уменьшенной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела. Также станет можно изготовить для пациента лекарство, которое гарантированно не вызовет у него аллергии.

При изготовлении лекарств аптеками, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, разрешено использовать препараты или субстанции, включенные в соответствующие государственные реестры и Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. При этом нельзя изготовлять препараты, уже зарегистрированные в России.

С 1 сентября в России начнётся маркировка биологически активных добавок. Вводить её будут поэтапно, в течение двух лет. Сперва участники рынка должны подать в государственную информационную систему мониторинга заявление на их регистрацию в этом ресурсе начиная с 1 сентября. С 1 октября необходимо наносить средства идентификации на потребительскую упаковку БАД. С 1 марта 2024 года в информационную систему нужно вносить сведения о выводе из оборота биологически активных добавок к пище, с 1 мая 2024 года все участники рынка должны предоставлять сведения об обороте биологически активных добавок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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