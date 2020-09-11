С 1 сентября учителям Заполярья начисляется ежемесячное вознаграждение за классное руководство

С 1 сентября учителям Мурманской области будет выплачиваться ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Выплата регламентирована соответствующим постановлением правительства региона от 10.09.2020 г. № 624-ПП. В этом учебном году ее будут получать 3669 учителей.

Сумма выплаты установлена федеральным законодательством и составляет не менее 5 тысяч рублей. С учетом процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и районного коэффициента размер вознаграждения в Заполярье равен 10 тысячам рублей с учетом налоговых отчислений. Также сохраняются региональные доплаты за классное руководство. В Мурманской области это 6,9 тысячи рублей с учетом налоговых отчислений.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, денежные средства на выплату вознаграждения предусмотрены государственной программой Заполярья «Развитие образования». В соответствии с законом Мурманской области от 17.12.2019 № 2434-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в 2020-2022 годах выделено 1538,8 миллиона рублей.