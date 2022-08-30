С 1 сентября в четырёх школах региона откроются психолого-педагогические классы

С 1 сентября в четырех школах региона откроются первые психолого-педагогические классы (гимназия №6 г. Мурманска, школа №14 г. Апатиты, школа №1 г. Ковдор и школа №2 г. Кола).

Психолого-педагогическая направленность реализуется либо через образовательную программу гуманитарного профиля (гимназия №6 г. Мурманска, школа №2 г. Кола) предполагающего углубленное изучение таких учебных предметов, как «история», «русский язык», «право», «иностранный язык», и спецкурсы по психологии, мировой художественной культуре, либо это классы универсального профиля (школы №1 г. Ковдора и №14 г. Апатиты) с программами спецкурсов по основам педагогики, психологии, дидактики, воспитания.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, панируется сетевое взаимодействие с МАГУ и Мурманским педагогическим колледжем в части реализации программ внеурочной деятельности, спецкурсов с привлечением педагогических кадров и использованием базы.