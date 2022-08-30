С 1 сентября в группах продлённого дня школьники Мурманской области смогут заниматься спортом, посещать концерты и выставки

2022/2023 учебный год ознаменуется рядом нововведений, с которыми встретятся педагоги, ученики и родители Мурманской области, - соответствующие поправки внесены в Федеральный закон об образовании. Об этом вчера на оперативном совещании доложил заместитель губернатора Юрий Фомин.

Так, группы продлённого дня станут частью образовательного и воспитательного процесса. Наряду с присмотром и уходом за учащимися в таких группах будут реализовываться воспитательные программы и осуществляться подготовка к учебным занятиям. Дети смогут получить дополнительные знания в кружках, заняться спортом в секциях или посетить концерты и выставки.

Решение об открытии «продленки» будет приниматься школой с учетом мнения родителей. Помимо этого, регионам предоставят право дополнительно финансировать работу групп продленного дня, что позволит снизить расходы родителей. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где такие группы особенно необходимы.

В Мурманской области с 1 сентября группы продленного дня откроются в 83 школах, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/