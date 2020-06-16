С 1 сентября в Мурманске начнут подготовку профессиональных дорожников

По инициативе правительства Мурманской области с участием Российского университета транспорта (МИИТ) с 1 сентября 2020 года в Мурманском государственном техническом университете начнет реализацию новая образовательная программа по направлению подготовки «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги»). Программа включена в правила приёма университета.

«Это событие станет отправной точкой развития всей дорожно-строительной отрасли как в Мурманской области, так и всего Северо-Западного федерального округа и закроет потребность в специалистах соответствующего профиля. В регионе ежегодно увеличиваются объемы дорожных работ, в том числе благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому мы заинтересованы в высококвалифицированных кадрах», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Работать со студентами будет профессорско-преподавательский состав ведущего транспортного вуза страны и основного технического университета региона, а также ключевые руководители и сотрудники организаций дорожно-транспортного комплекса. В подготовке кадров будут принимать участие специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, «Управления автомобильной магистрали Санкт-Петербург–Мурманск Федерального дорожного агентства», АО «ВАД», Кольского дорожного управления и других.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» создан во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15.08.2016 № Пр-1741ГС и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 2928-р Минтрансом России на базе Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II. Ведущий национальный транспортный вуз ¬ Российский университет транспорта является передовым межтранспортным и общетранспортным научно-образовательным центром.