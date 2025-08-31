С 1 сентября в Мурманской области стартует обучение участников кадровой программы «Герои Севера»

В Мурманской области начинается обучение в рамках региональной кадровой программы «Герои Севера», инициированной губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина.

1 сентября участники специальной военной операции, отобранные из почти 400 претендентов, приступят к обучению по уникальной программе подготовки управленческого резерва для государственной службы.

Участников ждёт подготовка по четырём ключевым модулям: основы государственности, государственная и муниципальная служба, экономика и финансы, технологическое развитие и система управления.

Первый образовательный модуль пройдёт с 1 по 7 сентября. Участников ждут лекции по истории российской государственности, тренинги по командообразованию, встречи с федеральными и региональными экспертами, в том числе ведущего бизнес-тренера Владимира Соловьева.

Особое внимание в программе уделяется психологической адаптации защитников к гражданской жизни.

«Работу с участниками проведёт известный кризисный психолог Ольга Павлова, имеющая более 30 лет опыта реабилитации и сопровождения участников боевых действий. Для нас важно не только дать управленческие знания, но и помочь героям адаптироваться к новой жизни, найти свое место в гражданском обществе», — рассказала первый вице-губернатор Оксана Демченко, которая курирует проект.

С 8 по 12 сентября запланированы очные стажировки в органах местного самоуправления и государственной власти. В рамках проекта будут организованы стажировки в государственных органах и на предприятиях региона, знакомство с инвестиционными институтами области, а также работа с персональными наставниками из числа руководителей высшего звена, глав предприятий и членов правительства Мурманской области.

Всего программа включает 502 академических часа обучения. Выпускники получат предложения о назначении на государственную службу, а также диплом о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления.

Напомним, программа реализуется в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о расширении федерального проекта «Время героев» и запуске аналогичных программ в регионах России. Инициатива реализуется совместно с Российской Академией Народного Хозяйства и Государственной Службой.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Герои Севера» запущена 23 февраля 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект призван обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни и помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Всего для участия в программе поступило 377 заявок от участников СВО, в том числе добровольцев и мобилизованных лиц. Отбор включал написание эссе, тестирование и собеседования с экспертами-психологами.

Образовательный модуль для участников программы начнётся 1 сентября 2025 и продлится по май 2026 года.

Одним из ведущих спикеров обучающего модуля выступит Владимир Соловьев — ведущий бизнес-тренер и консультант с более чем 20-летним опытом проведения стратегических сессий и тренингов для топ-команд коммерческих компаний и организаций государственного сектора. Эксперт в области стратегического менеджмента, лидерства, внедрения изменений и формирования культуры достижения результатов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552585/#&gid=1&pid=1