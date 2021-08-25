С 1 сентября в Мурманской области вырастет зарплата у бюджетников

С 1 сентября текущего года в Мурманской области будут увеличены на 5 % размеры должностных окладов работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих государственных областных учреждений. Соответствующее постановление №590-ПП от 20.08.2021 принято правительством региона. Также повышение коснётся работников ряда должностей, указанных в приложении к постановлению.

Реализация постановления будет осуществлена за счёт средств областного бюджета, средств обязательного медицинского страхования, а также средств от иной приносящей доход деятельности и от сокращения неэффективных расходов.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области рекомендовано принять аналогичные решения в отношении работников муниципальных учреждений.