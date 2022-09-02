С 1 сентября в России действуют нововведения, направленные на повышение качества туристических услуг и безопасность туристов

С 1 сентября в туристической отрасли России появились нововведения, направленные на повышение качества услуг и безопасность туристов. Об этом сообщает региональный комитет по туризму.

Так, теперь туроператоры в добровольном порядке могут передавать сведения в систему «Электронная путевка». Это информационная система, в которую вносятся данные о бронировании и оплате турпродукта, документу присваивается уникальный номер.

Задачи электронной путёвки – повышение прозрачности рынка, дополнительная защита прав туристов, оперативная координация и вывоз туристов в экстренных ситуациях.

Действует тестовый период, в который туроператоров не будут привлекать к ответственности в случае некорректного заполнения: для выездных туроператоров – до 1 марта 2023, для внутренних и въездных туроператоров – до 1 сентября 2023.

Для улучшения качества экскурсионных услуг с 1 сентября Ростуризм запускает Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Чтобы попасть в реестр, нужно пройти аттестацию. До 1 июля 2023 года аттестация проводится в добровольном порядке. Далее станет обязательной для всех экскурсоводов и гидов-переводчиков, кроме сотрудников объектов туристического показа (например, музеев) и работников религиозных и паломнических организаций.

Аттестационные комиссии работают на базе органов исполнительной власти в сфере туризма в субъектах РФ. Проходить аттестацию необходимо в том регионе, где специалист планирует оказывать свои услуги.

Свидетельство об аттестации будет действовать 5 лет. Свидетельства, полученные ранее, будут действительны до окончания их срока, но не позднее 1 января 2024 года.

Также с 1 сентября Ростуризм начинает сбор заявок от организаций, которые будут проводить аттестацию инструкторов-проводников.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, с 1 июля 2022 года туркомпании обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения туристов на маршрутах повышенной сложности. Перечень таких маршрутов есть на сайтах федераций по спортивному туризму, альпинизму и др.

Подробную информацию по темам можно узнать на сайте федерального агентства по туризму по ссылке.

Единый федеральный реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников опубликован по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru