С 1 сентября в России упростят процедуру банкротства

Гражданам России заметно упростили процедуру банкротства. Государственные власти разъяснили, как это будет осуществляться. С 1 сентября 2020 года официально получить статус банкрота можно будет бесплатно в многофункциональном центре (МФЦ), а не в арбитражном суде с обязательным участием экономического управляющего, как это происходит в настоящее время. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сумма долгов, при которой физические лица смогут подать в МФЦ заявление о банкротстве, составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Однако необходимо представить постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства и отсутствия имущества, которое можно было бы арестовать в счёт погашения долга. Это, считают финансовые аналитики, несколько затруднит жизнь тем россиянам, которые рассчитывает взять небольшую сумму в банке, а затем благополучно обанкротиться, чтобы не возвращать кредит.

Кроме того, после начала процедуры признания собственной финансовой несостоятельности такой человек не сможет взять новый кредит или стать поручителем по нему. Повторно разоряться россиянам разрешат не чаще, чем раз в десять лет, а некоторые обязательства, например, алименты, списаны не будут. По оценкам аналитиков, в настоящее время в нашей стране более двух миллионов потенциальных банкротов, сообщает radiosputnik.ria.ru.