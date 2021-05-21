С 1 сентября в России вступят в силу новые ветеринарные правила для аквакультурных хозяйств

Минсельхоз России утвердил новые Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания, они вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Соответствующий приказ ведомства №782 зарегистрирован Минюстом России 14 мая.

Ветеринарные правила распространяются на рыбоводные хозяйства, которые занимаются разведением водных биоресурсов, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции.

Документ устанавливает требования к содержанию, карантинированию, профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям.

К примеру, установлены требования по учёту и идентификация рыб и иных гидробионтов, а также комплектованию стада и оснащению садков и иных мест содержания. Хозяйствам необходимо выполнять ряд условий при организации систем водоснабжения и раздачи кормов, дезинфекции оборудования и инвентаря, утилизации и других мероприятиях.