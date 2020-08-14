С 1 сентября в Заполярье начнет работу первый мобильный технопарк «Кванториум»

Приобретенный в рамках национального проекта «Образование» первый мобильный технопарк «Кванториум» начнет свою работу с 1 сентября. Сегодня с техническим оснащением передвижной лаборатории ознакомилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

В регион детский мобильный «Кванториум» прибыл в конце июля. Уже закуплено необходимое оборудование: компьютерная техника, товары для моделирования и скетчинга, материалы для инженерного творчества. Мобильная лаборатория также будет оснащена фрезерно-гравировальным и лазерно-граверным станками, 3D-принтерами и паяльным оборудованием.

Технопарк на колесах три раза в год будет приезжать в различные населенные пункты области и останавливаться на две недели. За это время школьники смогут получить дополнительное образование по актуальным инженерно-техническим направлениям. Во время отсутствия мобильного технопарка детей будут обучать с помощью дистанционных технологий, что позволит вести непрерывный учебный процесс. Первым муниципалитетом, в который отправится передвижная лаборатория, станет Печенгский район.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день в муниципальных образованиях региона уже завершилась подготовка к запуску десяти квантолабораторий. Соответствующее поручение осенью прошлого года дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Таким образом, мобильный технопарк «Кванториум» позволит охватить муниципалитеты, в которых пока отсутствует возможность открыть стационарные квантолабы для детей.

«Мы планируем запустить мобильный технопарк «Кванториум» уже с 1 сентября. На сегодняшний день приобретено высокотехнологичное оборудование и идет процесс его установки. Передвижная лаборатория позволит ребятам в отдаленных населенных пунктах познакомиться с современными инженерными профессиями, а также научиться моделировать, конструировать и проводить опыты. Возможно, это также поможет многим школьникам определиться с выбором будущей профессии и пойти на инженерные специальности», – прокомментировала заместитель губернатора Елена Дягилева.