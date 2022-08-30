С 1 сентября во всех школах России будет вводиться Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения

Вчера на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин рассказал о нововведениях учебного года 2022/2023. Он сообщил, что с 1 сентября во всех школах страны будет вводиться Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) третьего поколения.

ФГОС 3.0 это:

- уменьшение объёма академических часов и организация обучения в режиме пятидневной учебной недели;

- исключение из состава обязательных учебных предметов второго иностранного языка;

- вариативность возможности изучения родного (русского) языка и родной (русской) литературы.

Более конкретные и единые требования к результатам обучения обеспечат системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни.

«Благодаря новым стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое оборудование», - подчеркнул Юрий Фомин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в стандартах появился значительный блок о развитии цифровых компетенций у обучающихся и использовании цифровых ресурсов в образовательном процессе. Теперь один из ключевых навыков учителя — адаптация методики преподавания с учётом цифровых образовательных инструментов.

Также важно не только обучать, но и воспитывать учеников: транслировать правила безопасного поведения в интернете, этичность и толерантность. Нельзя забывать и об аспекте безопасности: учителю необходимо также соблюдать правила цифровой безопасности и работы с данными и научить этому учеников.