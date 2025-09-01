С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности

Крупный штраф или срок до двух лет можно получить за передачу SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунты третьим лицам из корыстных мотивов. Штрафы ждут и тех, кто сознательно ищет доступ к заблокированным экстремистским материалам в интернете. Кроме того, банки обязали подключиться к борьбе с дропперами, заработал механизм защиты от спам-звонков, а иноагентам запретили учить не только детей, но и взрослых. «Парламентская газета» собрала вступающие в силу 1 сентября 2025 года законы в сфере безопасности.

1 сентября. Правила противопожарного режима станут строже

Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы на землях общего пользования населённых пунктов и на территориях частных домов можно будет лишь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Такие изменения в Правила противопожарного режима утверждены постановлением правительства от 03.02.2025 № 90. Документ вступает в силу 1 сентября.

Прокладывать электропроводку впредь будет позволено только на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов. Планы эвакуации людей при пожаре предписано размещать на видных местах, закрывать или ухудшать их обзор запрещено. Также под запрет попало курение в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

Переводить системы противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной и отключать отдельные линии защиты можно будет в том числе при проведении строительных и отделочных работ.

1 сентября. О безопасности зрителей на концертах позаботятся полиция и ЧОПы

Зрелищные мероприятия нельзя будет проводить в местах, не соответствующих требованиям антитеррористической защищенности. Соответствующий закон от 21.04.2025 № 87-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Организаторы зрелищных мероприятий будут обязаны отвечать за безопасность посетителей и артистов, а само место проведения концерта или выставки придётся оснастить инфраструктурой и оборудованием, способными уберечь жизнь и здоровье людей.

Для охраны при необходимости можно будет привлекать ЧОПы с использованием их технических средств, а также организации, подведомственные Росгвардии. Если мероприятие проходит в спортивном сооружении, то на договорной основе можно задействовать контролёров-распорядителей. По обращению органов внутренних дел собственнику придётся выделить на время проведения мероприятия служебное и подсобное помещения, чтобы за безопасностью людей проследили правоохранители.

1 сентября. За организацию передачи SIM-карт смогут посадить

В Уголовном кодексе будет предусмотрено наказание за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунты третьим лицам. Такие нормы закона от 31.07.2025 № 282-ФЗ вступают в силу 1 сентября.

За совершение таких действий из корыстных мотивов будут взимать штраф до 700 тысяч рублей либо лишать свободы на срок до трёх лет. Если речь идёт об участии в передаче абонентских номеров, то наказанием станет штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

За незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции смогут взыскать штраф до 300 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до двух лет.

1 сентября. За умышленный поиск экстремистских материалов будут штрафовать

За поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN, будут привлекать к административной ответственности. Такие нормы закона от 31.07.2025 № 281-ФЗ вступают в силу 1 сентября.

Штраф для граждан за это правонарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. А за рекламу VPN-сервисов для доступа к запрещенным сайтам физлиц будут штрафовать на 50-80 тысяч рублей, должностных лиц — на 80-150 тысяч рублей, а юридических — на 200-500 тысяч рублей.

Штрафы предусмотрены и за незаконную передачу телефонных номеров и данных для входа в личные аккаунты другим людям. Для граждан это обернётся взысканием в 30-50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — в 50-100 тысяч, для юрлиц — в 100-200 тысяч рублей.

1 сентября. Банки включатся в борьбу с дропперами

Следователи или дознаватели в ходе расследования преступлений смогут выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток. Соответствующий пакет законов от 31.07.2025 № 278-ФЗ и № 279-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Следователь сможет принять такое решение с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель — с согласия прокурора. При этом приостановление операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами не предусматривает их изъятие и передачу на хранение.

Банки по запросу, направленному руководителем следственного органа, следователем с согласия руководителя следственного органа либо начальником органа дознания, дознавателем с согласия прокурора, будут обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

1 сентября. Иноагенты не смогут учить не только детей, но и взрослых

Иноагенты не смогут вести образовательную и просветительскую деятельность вне зависимости от того, на людей какого возраста она направлена — совершеннолетних или нет. Соответствующий закон от 21.04.2025 № 100-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Если образовательная организация будет включена в реестр иноагентов, то её, согласно документу, лишат лицензии на образовательную деятельность.

Помимо этого, закон запрещает поддержку иноагентов на всех уровнях власти, включая муниципальный. Кроме того, НКО-иноагент не сможет попасть в реестр социально ориентированных. Также иноагентам теперь запрещено участвовать в органах управления государственных корпораций.

1 сентября. Иноагенты не уйдут от ответственности

С иноагентов смогут взыскать штраф до 500 тысяч рублей за несоблюдение требований Минюста. Такие нормы закона от 24.06.2025 № 171-ФЗ вступают в силу 1 сентября.

Так, за распространение организацией, входящей в реестр иноагентов, материалов без указания на иноагентский статус либо с указанием, сделанным не по форме, предусмотрен штраф в сумме от 30 до 50 тысяч рублей. За невыполнение требований должностного лица Минюста или воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей граждан будут штрафовать на сумму 30-50 тысяч рублей, должностных лиц — 100-300 тысяч рублей, юридических — 300-500 тысяч рублей.

1 сентября. Владельцев шахт строго накажут за нарушение требований безопасности

С владельцев шахт смогут удерживать крупные штрафы за нарушение обязательных требований промышленной безопасности, связанных с предотвращением аварийных ситуаций в горных выработках. Соответствующий закон от 25.12.2023 № 638-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Действующие штрафы за нарушение обязательных требований промышленной безопасности при работе на угольных шахтах — не более 1 миллиона рублей.

Новые нормы штрафы повысят. Если такое нарушение повлекло за собой смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц, с тех, кто контролирует организации, эксплуатирующие угольные шахты, взыщут штраф от 5 до 10 миллионов рублей. В случае смерти двух и более человек — штраф в размере, кратном сумме выручки от осуществления такими организациями деятельности по добыче угля.

1 сентября. Ветеринарно-санитарная экспертиза станет обязательной

В России запретят продавать и использовать продукцию, которая не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу. Соответствующие положения Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» вступают в силу 1 сентября.

Установлены порядок назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и правила клеймения некоторых видов продукции животного происхождения, в том числе полученной в результате отстрела охотничьих ресурсов.

1 сентября. Катание на лодках станет безопаснее

Безопасность людей на воде будут обеспечивать по новым правилам. Такой закон от 03.02.2025 № 4-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Среди новых требований — обязанность управляющих судном обеспечивать безопасность людей при посадке, высадке и в период пребывания на судне.

Доверенность на право управления маломерным судном, согласно документу, может быть обычной рукописной формы, а лодочник на «нерегистрате» должен будет иметь при себе только удостоверение личности. Регистрации подлежат маломерные суда весом более 200 килограммов с мотором мощностью свыше восьми киловатт в случае его установки.

Также новый закон разграничит полномочия субъектов и органов местного самоуправления в этой сфере.

1 сентября. Таможенники смогут проводить ветеринарный контроль на границе

Таможенники смогут проводить на границе ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль иностранной растительной и животноводческой продукции. Соответствующий закон от 08.07.2024 № 167-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Пункты пропуска через границу, где это будет происходить, определит правительство. При рассмотрении этого вопроса кабмин будет учитывать ряд факторов. В частности, это загруженность каждого конкретного пункта и необходимость ускорения пропуска товаров и транспортных средств через госграницу. Также будет приниматься во внимание техническое оснащение и оборудование КПП.

Грузы будут направлять в специально оборудованные и оснащенные места в пунктах пропуска для их осмотра специалистами.

1 сентября. Зажигалка — только по паспорту

За продажу зажигалок, аэрозолей и газовых баллончиков несовершеннолетним будут штрафовать. Соответствующие поправки в КоАП внесены федеральным законом от 03.02.2025 № 2-ФЗ.

Перечень потенциально опасных для здоровья газосодержащих товаров утверждён правительством. Размер штрафа за такое правонарушение для граждан составит 200-300 тысяч рублей; должностных лиц — 500-700 тысяч рублей; юридических лиц — 1,5-2 миллиона рублей.

1 сентября. Худлит с информацией о наркотиках промаркируют

В России будут наказывать за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о запрещенных веществах. Все такие произведения нужно маркировать, список подлежащих маркировке книг составит Минкультуры. Это предполагает федеральный закон от 08.08.2024 № 224-ФЗ.

Нормы не затронут произведения, опубликованные до августа 1990 года, а также книги, где упоминание наркотиков оправдано жанром и составляет неотъемлемую часть художественного замысла.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 225-ФЗ закрепил поправки в КоАП. Размер штрафа за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, для граждан составит до 4 тысяч рублей, а для организаций — до 600 тысяч рублей. Поправки в Уголовный кодекс внёс федеральный закон от 08.08.2024 № 226-ФЗ. Установлена ответственность за пропаганду в интернете наркотических средств, если нарушитель уже дважды за год привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности или имеет судимость за такое преступление. За это можно получить до двух лет тюрьмы.

1 сентября. На запрещенных сайтах нельзя будет размещать рекламу

С 1 сентября запрещается размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Такие нормы содержатся в законе от 07.04.2025 № 72-ФЗ.

Аналогичные меры вводятся для сайтов общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством.

1 сентября. Россиян оградят от спам-звонков

Чтобы защитить себя от телефонных мошенников, желающие получат возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия, а также на спам-обзвоны и рассылки. Это можно будет сделать через «Госуслуги» или в МФЦ. Оператор связи, прежде чем оказать услугу, обязан удостовериться, установлено ли такое ограничение. Такие положения закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ вступают в силу 1 сентября.

Кроме того, гражданам запрещено передавать кому-либо свою сим-карту. Исключение — близкие родственники или лица, перечень которых установлен правительством РФ. Кредитные организации, операторы связи, владельцы агрегаторов и цифровых экосистем будут обязаны предоставлять через систему межведомственного электронного взаимодействия сведения, запрашиваемые полицией, Следственным комитетом и ФСБ.

1 сентября. Госорганы смогут воспользоваться электронной подписью

Сертификат ключа проверки электронной подписи может получить государственный орган, сведения о котором не включены в единый государственный реестр юридических лиц. Такое изменение с 1 сентября вносит федеральный закон от 21.04.2025 N 94-ФЗ.

Вести перечень таких организаций будет Федеральное казначейство. При выдаче сертификата аккредитованный удостоверяющий центр обязан установить наименование и адрес государственного органа, включенного в перечень, а также полномочия заявителя.

1 сентября. Мигранты будут регистрироваться в мобильном приложении

В Москве и Московской области внедрят новый механизм учета мигрантов. Соответствующий закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ вступит в силу 1 сентября. Иностранцы — участники эксперимента должны зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении, дать согласие на обработку персональных данных и геолокации, а также сообщать в территориальный орган МВД о месте своего фактического нахождения.

Кроме того, трудовые мигранты, получившие патент в одном регионе, смогут работать на территории другого в случае заключения между ними соответствующего соглашения. Такие нормы будут распространены на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Кроме того

1 сентября. Порядок деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб на месторождениях нефти и газа, а также требования к их составу и оснащенности будет устанавливать правительство РФ. Такой закон от 28.12.2024 № 524-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

1 сентября. Объекты критической информационной инфраструктуры переведут на преимущественное использование российского программного обеспечения. Такая норма вводится федеральным законом от 07.04.2025 № 58-ФЗ.

