С 1 января 2021 года полномочия в сфере организации перевозок переходят на областной уровень

С 1 января 2021 года полномочия органов местного самоуправления по организации перевозок будут переданы министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Вчера на заседании областной Думы в окончательной редакции принят закон о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Мурманской области.

«Сегодняшнее решение далось непросто, ему предшествовали долгие прения и обсуждения, – отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин. – Депутаты ответственно подошли к вопросу, обстоятельно выяснили все детали и перспективы. Результат нашей совместной работы важен для конечного потребителя – жителей Мурманской области. Многие проблемы решить на местном уровне было сложно, так как не хватало ресурсов или компетенций. Я рад, что эта инициатива получила доверие. Закон поможет нам развить и улучшить систему пассажирских перевозок на всей территории Кольского Заполярья».

Применение новой модели позволит в полной мере реализовать приоритетные направления централизованного развития системы пассажирских перевозок на всей территории Мурманской области. В этом случае до 31 мая 2021 года включительно будет установлен переходный период, в течение которого реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойность транспортного обслуживания в условиях перехода функций по организации перевозок от органов местного самоуправления к правительству региона.

«Бюджеты местных властей не могут обладать достаточными финансовыми и профессиональными возможностями для качественного обслуживания жителей общественным транспортом. При подготовке законопроекта нами было выявлено отсутствие документов транспортного планирования, системы мониторинга и управления пассажирскими перевозками. С начала года была проведена большая подготовительная работа: министерством проводились переговоры со всеми руководителями муниципальных районов, обсудили трудности, с которыми сталкиваются заказчики и перевозчики, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. – При проведении комплексной оценки системы транспортного обслуживания населения нами был проведён анализ обращений граждан, поступивших в адрес органов власти с апреля 2019 по июнь 2020 года. В основном жителей не устраивают изношенный транспорт, интервалы движения, время начала и окончания перевозок. Также поступает множество просьб изменить действующие маршруты или установить дополнительные, что обусловлено недостатками транспортного планирования».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего на территории региона обслуживается 174 маршрута регулярных перевозок, по которым ежедневно выполняется более 4800 рейсов. Средний возраст подвижного состава на муниципальных и межмуниципальных маршрутах составляет 8,9 года, а около 40% автобусов большого класса старше десяти лет. Ввиду высокой стоимости приобретения и эксплуатации таких транспортных средств и повышенной стоимости транспортной работы отдельные муниципальные образования заключают контракты, ориентированные на эксплуатацию транспорта меньшей вместимости, что негативно сказывается на удобстве пассажиров.