С 1 января 2021 года все частные медицинские организации, участвующие в реализации программы ОМС, будут проводить вакцинацию бесплатно

Сенатор Татьяна Кусайко является соавтором законопроекта, который вносит изменения в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». «Изменения дают россиянам право на бесплатные профилактические прививки в медицинских организациях любой предусмотренной законодательством РФ организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы ОМС», - заявила она.

Сенатор добавила, что беспокоиться за качество вакцин в частном секторе не стоит.

«Как и в случае с государственными медицинскими организациями, следить за этим будет Росздравнадзор. Есть специальные холодильники для хранения вакцин, в которых выполняется обязательный температурный режим», - заверила парламентарий.

При этом Татьяна Кусайко уточнила, что на федеральные и региональные органы исполнительной власти накладывается обязанность обеспечивать медицинские организации всех форм собственности иммунобиологическими лекарственными препаратами в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Напомним, что национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки), а календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция и другие.