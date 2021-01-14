С 1 января 2021 года вступили в силу ряд региональных законов, сообщает пресс-служба Мурманской областной Думы.

Опекунам совершеннолетних недееспособных северян с нового года установлено ежемесячное вознаграждение в размере 17 тысяч рублей. На выплату могут претендовать граждане, не состоящие в близких родственных или супружеских отношениях с подопечными. В случае, если опекун берёт на себя обязательства в отношении нескольких недееспособных, то он получает вознаграждение за каждого. В то же время, кроме опеки, гражданин берёт на себя и ряд обязанностей, в частности, ежегодно отчитываться перед органами опеки об использовании имущества и денежных средств подопечного. Выплаты будут производиться из регионального бюджета, на эти цели в казне предусмотрено 25 миллионов рублей.

С нового года подорожал патент для иностранных граждан, которые работают в Мурманской области. Ежемесячный фиксированный авансовый платёж проиндексирован на коэффициент-дефлятор, установленный Минэкономразвития РФ, при этом региональный коэффициент сохранился на прежнем уровне. Теперь в регионе стоимость патента для иностранных работников составляет 4920 рублей, что на 142 рубля больше, чем в 2020 году.