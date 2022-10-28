С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся в среднем на одну тысячу рублей

Об этом сказал статс-секретарь — замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, представляя проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на пленарном заседании Госдумы 27 октября.

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 года размеры страховых пенсий неработающим пенсионерам в среднем на тысячу рублей. Напомню, что по законодательству индексация пенсий производится ежегодно с 1 января», — сказал он.

Как пишет pnp.ru, замминистра напомнил, что в условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учётом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10 процентов. «С 1 января предлагается повысить страховые пенсии ещё на 4,8 процента, что обеспечит прибавку в среднем на тысячу рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15 процентов, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года на 2,6 процента», — сказал Пудов.

Общие расходы на выплату страховых пенсий составят почти 9 триллионов рублей. Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий, составят в 2023 году 777,2 миллиарда рублей.