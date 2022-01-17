В Мурманске ожидается усиление северного ветра. Некоторые дороги закрыты для проездаВ Мурманской области определены места массового купания в день Крещения Господне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.01.22 16:30

С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет

Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время заседания коллегии комитета по тарифам Республики Татарстан.

Как пишет «РГ», поправки в Закон об электроэнергетике были приняты в 2019 году. По словам Королева, пятилетний горизонт планирования тарифов «повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей».

Ещё одним инструментом для установления долгосрочных сетевых тарифов должны стать регуляторные соглашения, отметил замглавы ФАС. Первый документ уже подписан, он касается тарифов в Пермском крае.

По словам Королева, обязательным условием согласования регуляторного соглашения является наличие инвестиционной программы у сетевой организации. По условиям соглашения, компании вкладывают инвестиции, а регион - устанавливает тарифы на 10 лет, что позволит направить экономию тарифа компании на развитие инфраструктуры электроэнергетики того или иного региона. ФАС уже подготовила порядок заключения таких соглашений, в ближайшее время он будет утверждён.

Кроме того, замруководителя ФАС рассказал о работе по снижению перекрестного субсидирования (когда одна категория покупателей частично платит за другую, например, промышленность платит больше из-за низких тарифов населения). Принцип равномерного распределения перекрестного субсидирования по уровням напряжения, принятый в 2019 году, уже в 2020-м позволил исключить избыточную нагрузку на некоторые категории потребителей и снизить тарифы в 33 регионах.

Ранее правительство утвердило новый порядок расчёта цен на электроэнергию: регионы смогут вводить дифференциацию тарифов для населения в зависимости от объёмов потребления. Нововведение призвано ограничить возможность использования льготного электричества для майнинга криптовалют.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 27 копеек, евро теряет почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика