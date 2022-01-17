С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет

Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время заседания коллегии комитета по тарифам Республики Татарстан.

Как пишет «РГ», поправки в Закон об электроэнергетике были приняты в 2019 году. По словам Королева, пятилетний горизонт планирования тарифов «повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей».

Ещё одним инструментом для установления долгосрочных сетевых тарифов должны стать регуляторные соглашения, отметил замглавы ФАС. Первый документ уже подписан, он касается тарифов в Пермском крае.

По словам Королева, обязательным условием согласования регуляторного соглашения является наличие инвестиционной программы у сетевой организации. По условиям соглашения, компании вкладывают инвестиции, а регион - устанавливает тарифы на 10 лет, что позволит направить экономию тарифа компании на развитие инфраструктуры электроэнергетики того или иного региона. ФАС уже подготовила порядок заключения таких соглашений, в ближайшее время он будет утверждён.

Кроме того, замруководителя ФАС рассказал о работе по снижению перекрестного субсидирования (когда одна категория покупателей частично платит за другую, например, промышленность платит больше из-за низких тарифов населения). Принцип равномерного распределения перекрестного субсидирования по уровням напряжения, принятый в 2019 году, уже в 2020-м позволил исключить избыточную нагрузку на некоторые категории потребителей и снизить тарифы в 33 регионах.

Ранее правительство утвердило новый порядок расчёта цен на электроэнергию: регионы смогут вводить дифференциацию тарифов для населения в зависимости от объёмов потребления. Нововведение призвано ограничить возможность использования льготного электричества для майнинга криптовалют.