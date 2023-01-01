С 1 января 2023 года в Мурманской области действует новый порядок определения выкупной стоимости земельных участков

23 декабря 2022 года принято постановление правительства Мурманской области «Об установлении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже таких земельных участков без проведения торгов».

Новый Порядок применяется с 1 января следующего года и позволяет обеспечить более гибкий подход к справедливой продаже земельного участка и соблюсти баланс частной стороны в лице покупателя и публичной стороны в лице государства.

Теперь выкупной ценой земельного участка признается его кадастровая стоимость как эквивалент рыночной стоимости. В тоже время, учитывая социально значимые виды использования земельных участков, в том числе для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, строительства или эксплуатации гаража для собственных нужд, а также индивидуального жилищного строительства, размер выкупной цены установлен на уровне 15% от кадастровой стоимости.

Порядком предусмотрен пониженный размер выкупной цены (60% от кадастровой стоимости) для собственников объектов федерального или регионального значения, расположенных на земельных участках.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, также с 1 января 2023 года на территории Мурманской области для земельных участков всех категорий земель определена новая кадастровая стоимость, рассчитанная по методике, позволяющей определить её максимально приближенной к рыночной стоимости.