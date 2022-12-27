С 1 января 2023 года в Мурманской области начнет применяться новая кадастровая стоимость земельных участков

С 1 января 2023 года в Мурманской области начнет применяться новая кадастровая стоимость всех земельных участков.

Результаты определения новой кадастровой стоимости утверждены распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от 28.11.2022 №2055.

Изменение кадастровой стоимости коснется граждан и юридических лиц в части уплаты налога на землю, арендных платежей за землю, платежей при выкупе земельных участков в собственность.

Граждане и юридические лица (правообладатели) могут повлиять на кадастровую стоимость используемых ими земельных участков.

В первую очередь необходимо проверить в государственном реестре недвижимости (ЕГРН) характеристики своего земельного участка: его вид разрешенного использования (должен совпадать с фактическим) и площадь.

Если в данных ЕГРН будет обнаружена неточность, то правообладателю нужно будет обратиться в Росреестр и внести соответствующие изменения. Уточнение характеристик повлечет за собой пересчет кадастровой стоимости.

Любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления могут также обратиться в учреждение с заявлением об исправлении ошибок, допущенными при определении кадастровой стоимости. Форма заявления доступна на сайте ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по ссылке.

В случае, если все характеристики указаны верно, но правообладатель не согласен с величиной кадастровой стоимости, он вправе подать в Имущественную казну Мурманской области заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, в этом случае к заявлению должен быть приложены отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого устанавливается в размере рыночной стоимости, составленный на электронном носителе в форме электронного документа.

В 2023 году в Мурманской области будет проведена государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства: квартир, зданий, нежилых помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест.

Результаты этой оценки будут применяться с 1 января 2024 года.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, всем правообладателям рекомендуют проверить содержащуюся в Росреестре информацию о своих объектах недвижимости. Нужно обратить особое внимание на следующие характеристики: площадь, этаж, этажность здания, материал стен, год постройки и т.п. При обнаружении неточностей, необходимо как можно скорее их исправить, обратившись в Росреестр.

По всем вопросам, возникающим по теме государственной кадастровой оценки, можно получить консультации у специалистов Имущественной казны Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-36.